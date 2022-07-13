Advertisement

أخبار عاجلة

سريلانكا تعلن حالة الطوارئ بعد فرار الرئيس (العربية)

Lebanon 24
13-07-2022 | 02:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد احتجاجات على الغلاء (العربية)
lebanon 24
13/07/2022 13:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فرار الرئيس.. كيف يبدو الوضع في سريلانكا؟
lebanon 24
13/07/2022 13:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
من سريلانكا.. فيديوهات لاقتحام المجمع الرئاسي واجتماع عاجل بعد فرار الرئيس
lebanon 24
13/07/2022 13:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إيطاليا تعلن حالة طوارئ بسبب الجفاف في 5 مناطق شمال البلاد (العربية)
lebanon 24
13/07/2022 13:46:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:43 | 2022-07-13
06:32 | 2022-07-13
06:27 | 2022-07-13
06:01 | 2022-07-13
05:47 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website