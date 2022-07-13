الخارجية الإيرانية: ندعو الولايات المتحدة للتوقف عن مساعي تشكيل تحالف إقليمي واحترام سيادة دول المنطقة والتحالفات الأمنية التي تتحدث عنها لن تخدم مصالح المنطقة وأمنها

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