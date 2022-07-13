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لابيد: إسرائيل والولايات المتحدة تُعلنان عن بدء تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة

Lebanon 24
13-07-2022 | 06:32
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