Advertisement

أخبار عاجلة

فرعية لجنة المال برئاسة أنجزت قانون تعديل السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة وسيعرض غدًا على لجنة المال لإقراره مع قرض البنك الدولي للقمح

Lebanon 24
13-07-2022 | 07:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة للبحث في مشروع قانون السرية المصرفية بحضور وزير المال ومصرف لبنان ونقابة المحامين في بيروت
lebanon 24
13/07/2022 17:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديل قانون السرية المصرفية: مطلب صندوق النقد والغاء لاستثناءات وثغرات
lebanon 24
13/07/2022 17:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تقر تعديلات على قانون السرية المصرفية مصدر مصرفي: حقبة جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية
lebanon 24
13/07/2022 17:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لجنة المال: تكامل بين البرلمان والحكومة لتحريك ملفات "خطة التعافي"
lebanon 24
13/07/2022 17:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:30 | 2022-07-13
10:17 | 2022-07-13
10:15 | 2022-07-13
10:07 | 2022-07-13
09:59 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website