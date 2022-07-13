فرعية لجنة المال برئاسة أنجزت قانون تعديل السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة وسيعرض غدًا على لجنة المال لإقراره مع قرض البنك الدولي للقمح

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