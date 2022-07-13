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سعر اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الأميركي الواحد في سابقة منذ نهاية 2002

Lebanon 24
13-07-2022 | 08:54
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