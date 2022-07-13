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لبنان ينهي الشوط الاول من مباراته امام الفيليبيين ضمن بطولة كأس آسيا في اندونيسيا بتقدمه بنتيجة 46 - 39

Lebanon 24
13-07-2022 | 09:59
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