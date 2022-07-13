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المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: عدد الأوكرانيين الذين عبروا الحدود إلى الخارج منذ بدء الحرب تجاوز 9 ملايين
Lebanon 24
13-07-2022
|
10:42
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