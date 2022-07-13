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مكتب ميقاتي: الاساءات المتكررة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء وشخص دولة الرئيس،تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني.

Lebanon 24
13-07-2022 | 10:52
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13/07/2022 20:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
13/07/2022 20:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/07/2022 20:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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