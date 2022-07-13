مكتب ميقاتي: التشكيلة الحكومية التي قدمها هي الاطار المناسب للبحث مع عون وتنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها، ورئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب

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