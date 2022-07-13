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مكتب ميقاتي: رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها، ودولة الرئيس سيواصل العمل للخروج من نمط التعطيل وسيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه.

Lebanon 24
13-07-2022 | 10:53
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