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رويترز: أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة في صوامع بميناء أوديسا على البحر الأسود ومخاوف من تلفها (الشرق)

Lebanon 24
13-07-2022 | 13:32
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