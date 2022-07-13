نصرالله: الرئيس الأميركي "العجوز" هو صورة عن الولايات المتحدة التي لم تعد كما كانت قبل 20 عاماً وزيارة بايدن إلى المنطقة هي لإقناع الدول الخليجية بزيادة إنتاج الغاز

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