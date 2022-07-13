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نصر الله تعليقًا على تهديد وزير حرب العدو بالسير الى بيروت وصيدا وصور: غانتس يعلم أنه يضحك على نفسه وشعبه والاسرائيليون يعرفون أن هذا كلام فارغ لا قيمة له على الاطلاق

Lebanon 24
13-07-2022 | 14:02
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