نصر الله تعليقًا على تهديد وزير حرب العدو بالسير الى بيروت وصيدا وصور: غانتس يعلم أنه يضحك على نفسه وشعبه والاسرائيليون يعرفون أن هذا كلام فارغ لا قيمة له على الاطلاق

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