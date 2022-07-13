نصرالله: أقول للعدو والصديق إننا لا نمارس حرباً نفسية فنحن جديون وهذا الطريق هو الطريق الوحيد لإنقاذ الدولة فإذا أكملنا على هذا الشكل فنحن ذاهبون إلى ما هو أسوأ من الحرب

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