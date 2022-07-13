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نصرالله: اذا كان الهدف منع لبنان من استخراج النفط والغاز فلن يستطيع أحد أن يستخرج غاز ونفط ولا أن يبيع غاز ونفط و"ايًّا تكن العواقب"
Lebanon 24
13-07-2022
|
14:38
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