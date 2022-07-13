Advertisement

أخبار عاجلة

نائبة في البرلمان السريلانكي للجزيرة: تعيين الرئيس نائبا له عرقل تفعيل استقالته بعد مغادرته

Lebanon 24
13-07-2022 | 14:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة في البرلمان السريلانكي: تعيين الرئيس نائبا له عرقل تفعيل استقالته بعد مغادرته
lebanon 24
14/07/2022 06:30:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان: الرئيس السريلانكي منح رئيس الوزراء صلاحيات توليه رئاسة البلاد
lebanon 24
14/07/2022 06:30:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان يؤكد موافقة الرئيس السريلانكي على الاستقالة
lebanon 24
14/07/2022 06:30:06 Lebanon 24 Lebanon 24
راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل: تعيين الرئيس لهيئة الانتخابات محاولة أخرى لوأد الثورة (الجزيرة)
lebanon 24
14/07/2022 06:30:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:24 | 2022-07-13
17:33 | 2022-07-13
17:00 | 2022-07-13
16:56 | 2022-07-13
16:48 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website