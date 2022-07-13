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رئيس الوزراء التشيكي: الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لن تشمل قيودا على إمدادات الغاز

Lebanon 24
13-07-2022 | 15:20
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