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مسؤول عسكري أوكراني: نهدف إلى تدمير منشآت التخزين الروسية ثم استهداف مواقع على بعد 5 أميال خلف خطوط العدو

Lebanon 24
13-07-2022 | 16:48
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