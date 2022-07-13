29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قوة عسكرية تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية تحاصر مقر مؤسسة النفط بطرابلس
Lebanon 24
13-07-2022
|
18:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية وأحذر من المساس بمؤسسة النفط
Lebanon 24
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية وأحذر من المساس بمؤسسة النفط
14/07/2022 06:32:56
14/07/2022 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: الشعب الليبي من حقه أن يعبر ولا يمكن الوقوف ضد حقه في الخروج والاحتجاج (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: الشعب الليبي من حقه أن يعبر ولا يمكن الوقوف ضد حقه في الخروج والاحتجاج (الجزيرة)
14/07/2022 06:32:56
14/07/2022 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة الموانئ الإيرانية: حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها
Lebanon 24
مؤسسة الموانئ الإيرانية: حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها
14/07/2022 06:32:56
14/07/2022 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الدبيبة: الأوضاع الأمنية في طرابلس مستقرة
Lebanon 24
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الدبيبة: الأوضاع الأمنية في طرابلس مستقرة
14/07/2022 06:32:56
14/07/2022 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة طوني عيسى تأسر القلوب.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
ابنة طوني عيسى تأسر القلوب.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
00:25 | 2022-07-13
13/07/2022 12:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد البكيني المُثير.. ملكة جمال لبنان السابقة ترقص بدلع بـ "توب" شفاف من الموسلين! (صور)
Lebanon 24
بعد البكيني المُثير.. ملكة جمال لبنان السابقة ترقص بدلع بـ "توب" شفاف من الموسلين! (صور)
03:30 | 2022-07-13
13/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ماغي بو غصن تفاجئ الجمهور بإطلالتها بعيد نوال الزغبي وأحد المتابعين: لابسين قمصان نوم! (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ماغي بو غصن تفاجئ الجمهور بإطلالتها بعيد نوال الزغبي وأحد المتابعين: لابسين قمصان نوم! (فيديو)
02:52 | 2022-07-13
13/07/2022 02:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار غير سارة وهذا ما ينتظرنا بعد 18 يوماً.. بيان جديد عن مؤسسة كهرباء لبنان
Lebanon 24
أخبار غير سارة وهذا ما ينتظرنا بعد 18 يوماً.. بيان جديد عن مؤسسة كهرباء لبنان
05:57 | 2022-07-13
13/07/2022 05:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إثارتها الجدل بفستانها الزهري المكشوف.. هل وصلت ميريام فارس للعالمية؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد إثارتها الجدل بفستانها الزهري المكشوف.. هل وصلت ميريام فارس للعالمية؟ (فيديو)
03:41 | 2022-07-13
13/07/2022 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
17:33 | 2022-07-13
إخماد حريق غرفة داخل منتجع سياحي في حالات واقتصار الأضرار على الماديات
17:00 | 2022-07-13
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية وأحذر من المساس بمؤسسة النفط
16:56 | 2022-07-13
رويترز عن مصادر بالبنتاغون: مقتل قائد ثان لتنظيم الدولة بعد إصابته جراء الغارة الأمريكية في #سوريا قبل يومين
16:48 | 2022-07-13
مسؤول عسكري أوكراني: نهدف إلى تدمير منشآت التخزين الروسية ثم استهداف مواقع على بعد 5 أميال خلف خطوط العدو
16:32 | 2022-07-13
رئيس مكتب زيلينسكي: مركز التنسيق في اسطنبول سيتولى المراقبة العامة وتنسيق الملاحة الآمنة في البحر الأسود
فيديو
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
14/07/2022 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
14/07/2022 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
14/07/2022 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact