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رئيس الوزراء المصري: رفع أسعار الوقود للحفاظ على ثروتنا البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء
Lebanon 24
14-07-2022
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05:34
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