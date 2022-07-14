Advertisement

أخبار عاجلة

بيان أميركي-إسرائيلي-هندي ـ إماراتي: سنعمل على إدارة الأزمات الغذائية العالمية

Lebanon 24
14-07-2022 | 05:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن ولابيد يوقعان البيان الأميركي الإسرائيلي
lebanon 24
14/07/2022 15:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل النظر في زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
14/07/2022 15:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان رسمي إسرائيلي: الرئيس الأميركي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي باعتزامه زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة
lebanon 24
14/07/2022 15:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلان الإسرائيلي - الأميركي: واشنطن ملتزمة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
lebanon 24
14/07/2022 15:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:01 | 2022-07-14
07:48 | 2022-07-14
07:36 | 2022-07-14
07:20 | 2022-07-14
07:13 | 2022-07-14
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website