بايدن: أمامنا فرصة لإعادة تكريس نفوذنا في الشرق الأوسط من خلال زياتي للسعودية ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي حرصا على المصلحة الحيوية لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم

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