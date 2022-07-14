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بايدن: أمامنا فرصة لإعادة تكريس نفوذنا في الشرق الأوسط من خلال زياتي للسعودية ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي حرصا على المصلحة الحيوية لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم

Lebanon 24
14-07-2022 | 08:01
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