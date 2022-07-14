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أخبار عاجلة
رئيس برلمان سريلانكا: سنعلن قرارنا بشأن استقالة الرئيس غدا الجمعة بعد التحقق من الوثيقة ومن سلامة الإجراءات (الجزيرة)
Lebanon 24
14-07-2022
|
11:47
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