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رويترز عن بيانات رسمية: السعودية ستزيد وارداتها من زيت الوقود الروسي لأكثر من الضعف لتغذية محطات الكهرباء (الجزيرة)

Lebanon 24
14-07-2022 | 12:01
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