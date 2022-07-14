Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس العسكري في مالي يعلق عمل القوات الأممية لحفظ السلام والأمم املتحدة تدعو لـ"إجراءات عاجلة" (الشرق)

Lebanon 24
14-07-2022 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حال فشل مفاوضات إحياء الاتفاق (الشرق)
lebanon 24
14/07/2022 23:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدعو الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية ووقف المناورات العسكرية المشتركة
lebanon 24
14/07/2022 23:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السورية: نرفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سوريا
lebanon 24
14/07/2022 23:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العسكري في مالي "يحبط محاولة انقلاب بدعم غربي"
lebanon 24
14/07/2022 23:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:25 | 2022-07-14
15:57 | 2022-07-14
15:56 | 2022-07-14
15:30 | 2022-07-14
14:27 | 2022-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website