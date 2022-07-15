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أخبار عاجلة
انتشار عسكري أمني فلسطيني لتأمين زيارة بايدن لبيت لحم (الحدث)
Lebanon 24
15-07-2022
|
02:19
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