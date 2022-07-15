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المصرف المركزي الأوروبي: قد نشهد فترة حرجة في إيطاليا التي قد تكون الضحية السياسية الأولى لأزمة الطاقة

Lebanon 24
15-07-2022 | 06:00
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