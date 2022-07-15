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رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: قصف روسي يستهدف ميكولايف والصواريخ تصيب أكبر جامعتين في المدينة

Lebanon 24
15-07-2022 | 06:09
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