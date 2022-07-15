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إنتهاء الربع الاول لمباراة لبنان ونيوزيلاندا لكرة السلة للرجال ضمن بطولة كأس آسيا بتقدّم منتخب الارز بنتيجة 39 مقابل 36 نقطة

Lebanon 24
15-07-2022 | 09:48
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