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وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن بعد وفاة مواطن بريطاني كان محتجزا لدى المسلحين الأوكرانيين الموالين لموسكو

Lebanon 24
15-07-2022 | 10:25
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