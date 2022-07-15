Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الإيرانية: دول المنطقة لن تنعم بالسلام ما دامت إسرائيل المحطة الأولى لزيارات الرؤساء الأميركيين

Lebanon 24
15-07-2022 | 10:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الفلسطينية: نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاقتحامات ونتائجها وتداعياتها على المنطقة
lebanon 24
15/07/2022 19:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المولوي من وزارة الخارجية: وصلنا إلى المحطة الأولى لمهرجان الديموقراطية ونتابع مع المعنيين في الخارجية والسفراء والفريق في الداخلية العملية الانتخابية ولا إشكالات
lebanon 24
15/07/2022 19:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: بعض الدول في المنطقة أخطأت في حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل وفلسطين لا تزال قضية الشعوب
lebanon 24
15/07/2022 19:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس إسرائيل: القدرات النووية الإيرانية تشكل تهديدا لأمن المنطقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/07/2022 19:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:18 | 2022-07-15
12:18 | 2022-07-15
12:05 | 2022-07-15
11:47 | 2022-07-15
11:39 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website