العقيد جوزف مسلم لـ"الجديد": لا انقطاع للخبز في سجن روميه اطلاقا وانما فقط عطل في الصهريج أخّر وصول المياه وقد تم تأمين صهريج آخر وهو في طريقه الى روميه

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