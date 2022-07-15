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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس نفذها فلسطيني عند مفترق غيتي أفيشار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية

Lebanon 24
15-07-2022 | 12:18
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