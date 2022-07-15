بايدن: اليوم السعودية فتحت أجواءها أمام كل الطائرات وبالتالي أصبح بإمكان الطائرات الإسرائيلية أن تمر من أجوائها على أمل أن نصل إلى تطبيع أوسع للعلاقات

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