Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: اليوم السعودية فتحت أجواءها أمام كل الطائرات وبالتالي أصبح بإمكان الطائرات الإسرائيلية أن تمر من أجوائها على أمل أن نصل إلى تطبيع أوسع للعلاقات

Lebanon 24
15-07-2022 | 15:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلية: بايدن يوقع مع لابيد خلال زيارته لإسرائيل اليوم بيانا مشتركا يعرف باسم إعلان القدس
lebanon 24
16/07/2022 01:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية التونسية: عدد من الرحلات ستشهد اضطرابا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع بسبب تعطّل صيانة الطائرات
lebanon 24
16/07/2022 01:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تغلق مجالها الجوي بتنسيق مع موسكو أمام الطائرات التي تقل جنودا من روسيا لسوريا
lebanon 24
16/07/2022 01:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: سنقدم مسيرات وأسلحة مضادة للدبابات والطائرات لأوكرانيا
lebanon 24
16/07/2022 01:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:58 | 2022-07-15
17:57 | 2022-07-15
17:44 | 2022-07-15
17:28 | 2022-07-15
17:24 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website