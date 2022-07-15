Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول سعودي لرويترز: القرار بشأن إنتاج النفط لا يعتمد على العواطف الزائدة أو السياسة

Lebanon 24
15-07-2022 | 17:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نستمر في مواجهة صعوبات بشأن موقف موحد حول حظر النفط الروسي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/07/2022 03:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الروسي: أطلعت نظيري السعودي على تطورات وضع إنتاج النفط الروسي
lebanon 24
16/07/2022 03:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: إنتاج النفط سيكون ضمن جدول الأعمال أثناء زيارة بايدن إلى السعودية
lebanon 24
16/07/2022 03:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: ناقشت إنتاج النفط مع نائب وزير الدفاع السعودي
lebanon 24
16/07/2022 03:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:58 | 2022-07-15
17:57 | 2022-07-15
17:44 | 2022-07-15
17:28 | 2022-07-15
17:15 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website