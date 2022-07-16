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"العربية" عن مسؤول أميركي: بايدن سيعلن عن تمويل بمليار دولار للأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Lebanon 24
16-07-2022 | 01:51
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