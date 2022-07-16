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وزارة الدفاع الروسية: وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته في أوكرانيا ويوعز بتوسيع العمليات العسكرية على كل المحاور
Lebanon 24
16-07-2022
|
03:36
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