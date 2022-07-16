وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى عبر تويتر: الحقيقة أن حقوقنا لا تقتصر على الخط 23 أو على الخط 29 ، حقوقنا تشمل ما بعد ما بعد ذلك بكثير.

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