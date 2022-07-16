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أخبار عاجلة
الرئيس الأميركي: إيران تقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط
Lebanon 24
16-07-2022
|
07:11
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