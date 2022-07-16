Advertisement

أخبار عاجلة

الملك حمد بن عيسى: من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ودعم الشعب اليمني

Lebanon 24
16-07-2022 | 07:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي لليمن: من المهم التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن فتح الطرق في التعز (الشرق)
lebanon 24
16/07/2022 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: من الضروري التوصل إلى تسوية من أجل السلام في أوكرانيا
lebanon 24
16/07/2022 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
غروندبرغ: على الأطراف اليمنية التوصل بسرعة إلى اتفاق يسهل حرية التنقل
lebanon 24
16/07/2022 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: يجب التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
lebanon 24
16/07/2022 18:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:15 | 2022-07-16
10:57 | 2022-07-16
10:50 | 2022-07-16
10:40 | 2022-07-16
10:29 | 2022-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website