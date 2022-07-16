Advertisement

أخبار عاجلة

أمير قطر: نؤكد أهمية العلاقات الخليجية والعربية عموما مع الولايات المتحدة وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها

Lebanon 24
16-07-2022 | 07:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الرئيس الأميركي "العجوز" هو صورة عن الولايات المتحدة التي لم تعد كما كانت قبل 20 عاماً وزيارة بايدن إلى المنطقة هي لإقناع الدول الخليجية بزيادة إنتاج الغاز
lebanon 24
16/07/2022 18:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: غالبية الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا وافقت عليها الولايات المتحدة
lebanon 24
16/07/2022 18:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر: تناولنا أهمية الاتفاق الإيراني مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ونحن متفائلون بهذا الشأن
lebanon 24
16/07/2022 18:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الولايات المتحدة الأميركية تعهدت بتأمين البديل لأوروبا عن النفط والغاز الروسيين والوقت لديهم ضيق
lebanon 24
16/07/2022 18:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:15 | 2022-07-16
10:57 | 2022-07-16
10:50 | 2022-07-16
10:40 | 2022-07-16
10:29 | 2022-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website