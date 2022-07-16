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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: لم تكن هناك رسائل من إيران إلى قمة جدة عن طريق العراق

Lebanon 24
16-07-2022 | 10:40
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