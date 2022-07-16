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البيان الختامي لقمة جدة: القادة جددوا إدانتهم القوية للإرهاب وعزمهم على تعزيز الجهود لمكافحته

Lebanon 24
16-07-2022 | 11:15
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