البطريرك الراعي: ندعو جميع الأطراف إلى تعليق خلافاتهم وتركيز جهودهم على إيجاد الحلول الموضوعية وتسهيل تأليف حكومة وانتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل الدستورية

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