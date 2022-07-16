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البطريرك الراعي: ندعو جميع الأطراف إلى تعليق خلافاتهم وتركيز جهودهم على إيجاد الحلول الموضوعية وتسهيل تأليف حكومة وانتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل الدستورية

Lebanon 24
16-07-2022 | 12:16
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