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أخبار عاجلة
البنتاغون: مناورة غير آمنة لمقاتلة صينية ضد طائرة أميركية في بحر الصين الجنوبي
Lebanon 24
16-07-2022
|
14:30
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