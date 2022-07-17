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المطران عودة: نحن نفتقد إلى المحبة في لبنان، فلو كانت موجودة لما وصلنا إلى أسفل الهاوية، ويكذب كلّ من يدّعي المسيحيّة ويفتقد المحبّة

Lebanon 24
17-07-2022 | 05:04
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