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"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام صومالية: قتلى وجرحى إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف فندقاً بمدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال

Lebanon 24
17-07-2022 | 06:27
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