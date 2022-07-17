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بايدن: سنواصل دعم دمج إسرائيل في المنطقة ودعم الجهود للتفاوض على سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24
17-07-2022 | 10:38
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