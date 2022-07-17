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مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر إعادة فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا اعتبارا من اليوم ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين

Lebanon 24
17-07-2022 | 13:43
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