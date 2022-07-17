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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نسرّع بتحضير الجبهة الداخلية للتحرك ضد أي تهديد إيراني

Lebanon 24
17-07-2022 | 14:25
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